Aspen Cycling Club results: Discovery-Rim-Seven Star from Aug. 21, 2019

ASPEN CYCLING CLUB — WEEKLY RACE RESULTS

DISCOVERY-RIM-SEVEN STAR MTB RACE

FROM WEDNESDAY, AUG. 21, 2019

Mens A (Open)

1 1:06:42 BECK, George Basalt Bike & Ski

2 1:07:56 MCDONALD, Will Hub of Aspen

3 1:08:30 PETERSON, Butch RFMBA Trail Agents

4 1:09:26 JACOBI, Kevin Limelight Hotel

5 1:10:37 LOGAN, Mark Basalt Bike & Ski

6 1:11:19 WACHTENDORF, Brett

7 1:13:38 KLEIN, Caden Hub of Aspen

8 1:15:10 NEWTON, Tyler Hub of Aspen

Womens A (Open)

1 1:30:03 BRYANT, Lee

2 1:31:45 VALE, Jill Basalt Bike & Ski

Mens B (Advanced)

1 1:10:12 KLUG, Chris Hub of Aspen

2 1:11:23 KELLY, Christian Limelight Hotel

3 1:13:47 ELLIOT, Simon Basalt Bike & Ski

4 1:13:56 ADAMS, Casey Basalt Bike & Ski

5 1:14:32 JOHNSON, Finn Basalt Bike & Ski

6 1:14:48 SMITH, Larry Waldorf School on the Roaring Fork

7 1:17:12 MOUNT, John Limelight Hotel

8 1:18:14 MILLER, Steven

9 1:19:14 BURKLEY, Rich Limelight Hotel

10 1:20:45 SIRIANNI, Phil Basalt Bike & Ski

11 1:20:57 LINN, John Limelight Hotel

12 1:22:13 HERSHBERGER, Jonathan Hub of Aspen

13 1:26:09 WILLIAMS, Brian

14 1:29:05 CHERNOSKY, David Sklar Masters Racing

DNF VIOLA, John

Mens C (Novice)

1 1:21:22 BEERS, Seth

2 1:22:03 OWEN, Tim

Womens C (Novice)

1 1:33:32 BENTZIN, Megan

2 1:48:46 SHAW, Sara Limelight Hotel

Mens Masters (50+)

1 1:19:02 DIMARIA, Danny Hub of Aspen

2 1:21:45 GIBANS, Jon RFMBA Trail Agents

3 1:22:17 ARMSTRONG, Mike Basalt Bike & Ski

Mens Super Grand Masters (70+)

1 1:36:24 JONES, Larry

High School Boys (grades 9-12)

1 1:17:52 LOGAN, Levi Basalt Bike & Ski

2 1:53:11 HART, Cameron Aspen High MTB Team

High School Girls (grades 9-12)

1 1:38:47 HEATH, Megan Basalt High MTB Team

Middle School Boys (grades 5-8)

1 1:17:56 KELLY, Chase Limelight Hotel

— Race Marshals: Heath Johnson, Graeme Means, John Grice, Kevin Mix, Andrew Ralston, John Callahan, Jared Ettlinger, Cathy Porter

— Results may also be viewed at http://www.aspencyclingclub.org. Questions about results should be directed to results@aspencyclingclub.org.